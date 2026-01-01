Muro del West Ham per Paquetà: rifiutata anche la seconda offerta del Flamengo

Prosegue l’offensiva del Flamengo per Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano ormai è ai titoli di coda con il West Ham che con la maglia della formazione londinese ha trovato poco spazio. L’ex Milan vorrebbe cambiare aria e l’opportunità di ritornare in Brasile è molto ghiotta con i rossoneri che non mollano la presa nonostante la resistenza da parte degli Hammers.

E proprio il Flamengo ha inizialmente proposto 35 milioni di euro per il giocatore ma la proposta è stata immediatamente rispedita al mittente. Il muro degli inglese prosegue anche dopo una seconda offerta che, secondo quanto riporta l’edizione odierna del The Athletic, sarebbe stata anch’essa rifiutata.

La proposta sarebbe stata di 38 milioni di euro più quattro di bonus. Il West Ham, per liberare il suo giocatore, chiederebbe addirittura una cifra di 60 milioni di euro.