Bournemouth-Liverpool, le formazioni ufficiali: Salah e Gakpo in attacco per Arne Slot
Liverpool tra poco in campo. La squadra allenata da Arne Slot sarà impegnata alle 18.30 sul campo del Bournemouth. Queste le formazioni ufficiali appena reste note. Per i Reds c'è Salah che farà coppia con Gakpo in attacco mentre Sloboszlai e Wirtz agiranno alle spalle con Mac Allister e Gravenberch saranno i centrocampisti.
Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Jimenez, Kroupi, Adli; Evanilson.
Liverpool (4-2-2-2): Alisson; Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz; Salah, Gakpo.
