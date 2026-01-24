Bundesliga, clamoroso Bayern! Rimontato dall'Augusta: i risultati delle gare delle 15.30

Clamoroso all’Allianz Arena. Il Bayern Monaco capolista cade incredibilmente in casa contro l’Augsburg. La squadra di Kompany, avanti con Ito e poi sono stati rimontati da Arthur Chaves e da Massengo nel finale. Successo del Lipsia sul campo dell’Heidenheim mentre il Bayer Leverkusen si è imposto per 1-0 sul Weder Brema. Successo importante per l’Hoffenheim sul campo dell’Eintracht per 3-1 mentre il Mainz si è impist con lo stesso risultato fra le mura amiche contro il Wolfsburg.

Venerdì 23 gennaio

St Pauli - Amburgo 0-0

Sabato 24 gennaio

Bayern Monaco - Augsburg 1-2

Bayer Leverkusen - Werder Brema 1-0

Eintracht Francoforte - Hoffenheim 1-3

Mainz - Wolfsburg 3-1

Heidenheim - Lipsia 0-3

Union Berlino - Borussia Dortmund ore 18:30

Domenica 25 gennaio

Borussia Monchengladbach - Stoccarda ore 15:30

Friburgo - Colonia ore 17:30

La classifica

1. Bayern Monaco - 50 punti (19 partite)

2. Borussia Dortmund - 39 (18)

3. Hoffenheim - 36 (18)

4. Lipsia - 35 (18)

5. Stoccarda - 33 (18)

6. Bayer Leverkusen - 29 (17)

7. Eintracht Francoforte - 27 (19)

8. Friburgo - 24 (18)

9. Union Berlino - 24 (18)

10. Augusta - 21 (19)

11. Brema - 21 (19)

12. Colonia - 20 (18)

13. Borussia Monchengladbach - 20 (18)

14. Wolfsburg - 19 (19)

15. Amburgo - 18 (18)

16. Magonza - 15 (19)

17. St.Pauli - 13 (18)

18. Heidenheim 13 (19)