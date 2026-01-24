Bundesliga, clamoroso Bayern! Rimontato dall'Augusta: i risultati delle gare delle 15.30
Clamoroso all’Allianz Arena. Il Bayern Monaco capolista cade incredibilmente in casa contro l’Augsburg. La squadra di Kompany, avanti con Ito e poi sono stati rimontati da Arthur Chaves e da Massengo nel finale. Successo del Lipsia sul campo dell’Heidenheim mentre il Bayer Leverkusen si è imposto per 1-0 sul Weder Brema. Successo importante per l’Hoffenheim sul campo dell’Eintracht per 3-1 mentre il Mainz si è impist con lo stesso risultato fra le mura amiche contro il Wolfsburg.
Venerdì 23 gennaio
St Pauli - Amburgo 0-0
Sabato 24 gennaio
Bayern Monaco - Augsburg 1-2
Bayer Leverkusen - Werder Brema 1-0
Eintracht Francoforte - Hoffenheim 1-3
Mainz - Wolfsburg 3-1
Heidenheim - Lipsia 0-3
Union Berlino - Borussia Dortmund ore 18:30
Domenica 25 gennaio
Borussia Monchengladbach - Stoccarda ore 15:30
Friburgo - Colonia ore 17:30
La classifica
1. Bayern Monaco - 50 punti (19 partite)
2. Borussia Dortmund - 39 (18)
3. Hoffenheim - 36 (18)
4. Lipsia - 35 (18)
5. Stoccarda - 33 (18)
6. Bayer Leverkusen - 29 (17)
7. Eintracht Francoforte - 27 (19)
8. Friburgo - 24 (18)
9. Union Berlino - 24 (18)
10. Augusta - 21 (19)
11. Brema - 21 (19)
12. Colonia - 20 (18)
13. Borussia Monchengladbach - 20 (18)
14. Wolfsburg - 19 (19)
15. Amburgo - 18 (18)
16. Magonza - 15 (19)
17. St.Pauli - 13 (18)
18. Heidenheim 13 (19)