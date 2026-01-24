Manchester City-Wolverhampton, le formazioni ufficiali: Marmoush al centro dell'attacco
Testa coda all'Etihad. Il Manchester City secondo in classifica sfida il fanalino di coda Wolverhampton e prossimo alla retrocessione. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre in campo alle ore 16.
Manchester City (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Rodri; Semenyo, Reijnders, Bernardo Silva, Cherki; Marmoush.
Wolverhampton (3-5-2): Sa; Mosquera, Bueno, Krejci; Tchatchoua, Joao Gomes, Andre, Mane, Bueno; Arias. Hwang.
