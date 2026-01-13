Manchester United, riecco Carrick: "So cosa serve per avere successo in questo club"

Michael Carrick ha espresso tutta la sua emozione nel tornare a guidare il Manchester United come allenatore della prima squadra: "È un onore avere la responsabilità di guidare questo club straordinario. Conosco cosa serve per avere successo qui e il mio focus ora è aiutare i giocatori a raggiungere gli standard che ci aspettiamo. Ho lavorato con molti di loro e li ho seguiti da vicino negli ultimi anni: credo pienamente nel loro talento, nella loro dedizione e nella capacità di avere successo qui".

Carrick ha sottolineato l’importanza di restare concentrati sul presente: "C’è ancora molto da conquistare in questa stagione. Siamo pronti a unire tutti e dare ai nostri tifosi le prestazioni che meritano per la loro straordinaria fedeltà".

Ad affiancarlo nel percorso alla guida dei Red Devils ci sarà uno staff di fiducia, formato da Steve Holland, Jonathan Woodgate, Travis Binnion, Jonny Evans e Craig Mawson, pronto a supportare Carrick sia in campo sia nella gestione tecnica della squadra.