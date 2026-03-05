Carrick, primo ko in 8 partite allo United: "Fa male, sono deluso. Ma posizione dignitosa"

La striscia di imbattibilità del Manchester United sotto la guida di Michael Carrick si è interrotta a 7 partite. A interromperla la sconfitta per 2-1 in casa del Newcastle, che ha visto l'espulsione di Ramsey nel recupero del primo tempo e il gol vittoria dei Magpies al 90° minuto grazie al subentrato William Osula. Il tecnico dei Red Devils ha masticato amaro al termine del match, perché una vittoria avrebbe permesso di staccare l'Aston Villa al terzo posto in Premier League e invece si è portato a pari punti (51) e nella stessa posizione.

Il ruolino di marcia, tuttavia, è stato glorioso finora: 6 vittorie e un pareggio nelle prime 7 gare per l'ex centrocampista del Manchester United. L'ultimo ko un incidente di percorso: "Ovviamente sono deluso", ha dichiarato Carrick nel post-partita. "Amaramente deluso. Fa male. Eravamo sicuramente arrivati qui in ottima forma, cercando di ottenere qualcosa dalla partita, se non di vincerla, e siamo amareggiati per come è andata a finire. Possiamo fare molto meglio. Ci siamo messi in una buona posizione, una posizione dignitosa grazie alle prestazioni e ai risultati ottenuti finora, quindi fa male".

I risultati degli altri campi, come anticipato, hanno lasciato lo United al terzo posto insieme all'Aston Villa ma avanti per differenza reti. Ma la venuta di Carrick a Old Trafford ha portato solo buone notizie da metà gennaio a questa parte e la risalita in classifica è netta ed evidente, specialmente rispetto al predecessore Ruben Amorim. Il prossimo impegno per Carrick e lo United sarà la sfida casalinga contro il Bournemouth, domenica.