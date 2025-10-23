Nico Williams al settimo cielo: "Giocare la Champions con mio fratello non ha prezzo"

"Solo noi sappiamo cosa significa e tutto ciò che abbiamo passato per arrivare fin qui". Con queste parole, Nico Williams ha espresso tutta la sua emozione dopo aver finalmente debuttato in UEFA Champions League con la maglia dell’Athletic Club, nella vittoria per 3-1 contro il Qarabag al San Mamés.

Il giovane attaccante basco, fermato finora da fastidi al pube che gli avevano impedito di scendere in campo contro Arsenal e Borussia Dortmund, ha potuto vivere un momento indimenticabile accanto al fratello Iñaki, con cui ha condiviso i primi minuti di gioco prima che il capitano fosse costretto a lasciare il campo per un infortunio all’adduttore destro. "Giocare la Champions è un sogno che si avvera, ma farlo insieme a mio fratello non ha prezzo. Solo noi sappiamo quanto abbiamo lottato per arrivare qui", ha scritto Nico in un post sui social, celebrando un debutto tanto atteso quanto simbolico.

Iñaki gli ha risposto con un messaggio affettuoso: "Solo noi sappiamo cosa abbiamo vissuto, ma è questo che ci rende più forti, fratello mio". Il Barça aveva provato a strapparlo a Bilbao durante l’estate, ma Nico ha rinnovato fino al 2035, con una clausola rescissoria di circa 100 milioni di euro. Con lui in campo, l’Athletic ha ottenuto cinque vittorie e un pareggio in questo avvio di stagione. Nonostante i problemi fisici, Nico continua a essere un’arma fondamentale per l’attacco di Valverde.