Marocco in festa dopo 2 mesi: i tifosi in strada dopo l'annuncio della vittoria a tavolino

L’annuncio della Confederazione africana di calcio, che ha ufficialmente assegnato la Coppa d'Africa 2025 al Marocco a tavolino, ha suscitato grande clamore e ha scatenato anche una gioia incontenibile in tutto il Paese nordafricano. Due mesi dopo la sconfitta sul campo contro il Senegal, i Leoni dell’Atlante sono stati dichiarati vincitori per 3-0 a tavolino, un ribaltamento tanto clamoroso quanto inatteso, che ha immediatamente infiammato i tifosi.

Come riporta Le360 Sport, la decisione è stata festeggiata spontaneamente dalla popolazione, con clacson udibili in diverse città subito dopo l’annuncio ufficiale. Per le strade, l’emozione si mescolava all’incredulità: sorpresa di fronte a uno scenario senza precedenti e orgoglio nel vedere il Marocco incoronato campione d’Africa in circostanze del tutto straordinarie.

Un’esplosione di entusiasmo che testimonia quanto, per il pubblico marocchino, questo titolo "a tavolino" abbia lo stesso un valore simbolico enorme, nonostante le polemiche e le controversie che continuano a scuotere il continente.