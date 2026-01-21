Marsiglia, Benatia su Abdelli: "Stiamo provando a prenderlo ora. Sennò arriverà a luglio"

Il direttore sportivo del Marsiglia Mehdi Benatia ai canali di Canal + prima della gara contro il Liverpool di questa sera in Champions League ha parlato della possibilità che il centrocampista offensivo Himad Abdelli possa arrivare già in questa finestra di mercato: “È un giocatore che ci piace molto e siamo nella stessa situazione di Timber. Stavamo parlando di un arrivo a luglio perché sarebbe svincolato, ma c’è anche un ottimo rapporto tra il nostro presidente e quello dell’Angers, così abbiamo anticipato le discussioni”.

Benetia poi parla delle qualità dell’algerino: “Dobbiamo essere realisti sul valore del giocatore. Si tratta di un ottimo calciatore che si adatta perfettamente al profilo che cerchiamo a centrocampo, molto tecnico, in grado di giocare da 6, 8 o 10, ma dobbiamo essere realistici sul prezzo. Per ora non abbiamo raggiunto un accordo e se non ci riusciremo vorrà dire che arriverà a luglio. - conclude Benatia – Vediamo cosa succederà, ma non escludiamo affatto l’arrivo di un altro giocatore in mezzo al campo”.

In questa stagione il calciatore ha messo a segno due reti in 13 presenze, mentre con la maglia bianconera – dove è arrivato nel 2022 – sono 20 le reti complessive in 119 presenze.