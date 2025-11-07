Marsiglia, De Zerbi: "Frustrante il ko con l'Atalanta, abbiamo giocato male e serve la reazione"

Dopo la sconfitta beffarda rimediata in Champions League, al Velodrome, per mano dell'Atalanta, domani l'Olympique Marsiglia è chiamato al riscatto in campionato: alle 17 ci sarà il match con il Brest, ancora in casa. Roberto De Zerbi, alla vigilia della partita, è intervenuto in conferenza stampa ed è tornato sulla sconfitta contro la Dea: "Quando si perde in questo modo, non è necessariamente una buona cosa. Bisogna essere lucidi abbastanza da capire la situazione, e non è facile a Marsiglia. I giocatori sono calmi, ma frustrati e arrabbiati per questa sconfitta".

In generale sul momento dell'OM De Zerbi si esprime così: "Ci sono momenti come questo durante una stagione, bisogna riuscire a superarli e rimanere uniti. È un momento difficile, come dopo il Rennes, perché non stiamo giocando bene. Perdere contro l'Atalanta e pareggiare contro l'Angers ci ha frustrato. Abbiamo molti giocatori infortunati; dobbiamo rimanere lucidi ed equilibrati. Se vinciamo domani, saremo in testa alla classifica e aumenteremo il distacco, visto che ci sono tre scontri diretti. Ma dovremo giocare una partita diversa rispetto a quella contro Angers e Atalanta".

"Ho diverse riunioni al giorno. Ne ho appena finita una con Medhi Benatia e lo staff medico. Oggi - prosegue De Zerbi - non possiamo lavorare molto perché veniamo dalla partita contro l'Atalanta. Alcuni dicono che cambio spesso la formazione, ma pensate che la cambi perché sono confuso o perché non voglio peggiorare la situazione infortuni? Stiamo cercando di gestire il minutaggio, per evitare che Nayef Aguerd si infortuni come è successo all'Auxerre. Lo stesso vale per Balerdi al Lens. Non mi piace cambiare cinque o sei giocatori a partita. Ma come in tutte le squadre, bisogna far ruotare la squadra".