Marsiglia, Emerson contento per il ritorno di Traoré: "Il suo calvario ci ha fatto stare male"

Dopo una prima metà di stagione difficile, Hamed Junior Traoré è finalmente tornato a disposizione dell’Olympique Marsiglia. Il trequartista ex Sassuolo e Napoli, classe 1998, era arrivato in prestito dal Bournemouth, ma un infortunio alla coscia lo aveva costretto a saltare quasi tutte le partite. Il suo rientro è avvenuto il 4 gennaio, durante la sconfitta contro il Nantes.

A parlare del ritorno in campo del compagno è stato Emerson Palmieri, che ha voluto sottolineare il lato umano e professionale di Traoré: "Junior è un amico, parliamo tutti i giorni. Ha sofferto molto in questi mesi e vedere il suo calvario ci faceva stare male. È una persona eccezionale e un professionista serio, lavora ogni giorno come se fosse l’ultimo. Ora è tornato e si vede: il suo livello è quello di sempre, come se non fosse mai stato fermo".

Il rientro di Traoré rappresenta una boccata d’ossigeno per l’OM e offre a De Zerbi ulteriori soluzioni offensive. Si tratta di un elemento versatile, capace di giocare in più ruoli d’attacco, e porta con sé esperienza e creatività, qualità fondamentali per i marsigliesi in questa seconda parte di stagione.