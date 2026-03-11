Il Marsiglia perde Aguerd: il difensore sarà operato domani per la pubalgia

L'Olympique Marsiglia dovrà fare a meno per un periodo di Nayef Aguerd. Il difensore marocchino è infatti alle prese con una pubalgia persistente, una condizione simile all’ernia dello sportivo che colpisce la zona inguinale e che ha reso necessario un intervento chirurgico.

Il club francese ha comunicato ufficialmente che il giocatore sarà operato domani, il 12 marzo 2026. La decisione è stata presa dallo staff medico della società con l’obiettivo di permettere al difensore un recupero completo e un ritorno in campo nelle migliori condizioni possibili durante la primavera. Dopo l’operazione, Aguerd seguirà un programma di riabilitazione specifico sotto la supervisione dello staff sanitario dell’Olympique Marsiglia. Il club ha inoltre assicurato che il calciatore riceverà tutto il supporto necessario durante il percorso di recupero, così da accelerare i tempi e rientrare il prima possibile.

L’assenza del centrale potrebbe pesare per la squadra allenata da Habib Beye, che nelle ultime settimane ha mostrato segnali di crescita in campionato e occupa attualmente il terzo posto in classifica. Proprio per questo motivo, all’interno dell’ambiente marsigliese si guarda con attenzione al recupero del difensore marocchino, considerato un elemento importante per la fase decisiva della stagione.