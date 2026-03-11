Stasera PSG-Chelsea, i convocati di Luis Enrique: rientra Neves, due gli assenti
Il Paris Saint-Germain ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro il Chelsea, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì sera al Parco dei Principi. Luis Enrique dovrà fare a meno di due elementi della rosa: Fabian Ruiz e Quentin Ndjantou non figurano infatti nell’elenco dei disponibili. L’assenza dei due calciatori era già stata anticipata dal bollettino medico diffuso dal club nella giornata di martedì.
Per il resto, la squadra parigina potrà contare sui suoi uomini più importanti. Tra le presenze spicca quella di João Neves, rientrato ad allenarsi con il gruppo nella giornata di ieri e pronto a tornare tra le opzioni del tecnico spagnolo.
Grande attenzione anche per Ousmane Dembélé, chiamato a guidare il reparto offensivo in una gara che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione europea del PSG.
