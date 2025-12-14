Marsiglia-Monaco, le formazioni ufficiali: Pavard dal 1' con Weah, Pogba resta a casa

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Marsiglia-Monaco, match valido per la 16esima giornata di Ligue 1. Roberto De Zerbi ha bisogno assoluto di tre punti per restare agganciato al treno delle prime tre forze del campionato. Questa sera contro i monegaschi, sprovvisti di Paul Pogba per un fastidio al polpaccio sinistro (molto lieve e nata nell'ultimo allenamento).

Lato OM, invece, il tecnico italiano schiera dal primo minuto Pavard (in prestito dall'Inter) in una difesa a tre con Murillo e Aguerd, l'ex Juventus Weah esterno a tutta fascia in un centrocampo a 5 con Palmieri dall'altra parte. Comanda invece il tandem offensivo Greenwood-Aubameyang.

Marsiglia (3-5-2): Rulli; Murillo, Aguerd, Pavard; Weah, Vermeeren, Kondogbia, Hojbjerg, Palmieri; Greenwood, Aubameyang.

A disposizione: De Lange, Egan-Riley, Balerdi, Gomes, O'Riley, Nadir, Bakola, Paixao, Vaz.

Allenatore: De Zerbi.

Monaco (4-2-3-1): Hradecky; Vanderson, Kehrer, Salisu, C.Henrique, Zakaria, Camara, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun.

A disposizione: Kohn, Dier, Teze, Mawissa, Outtara, Idumbo, Coulibaly, Biereth, Ilenikhena.

Allenatore: Pocognoli.

Il programma della 16ª giornata di Ligue 1

Venerdì 12 dicembre 2025

Angers vs Nantes 4-1

Sabato 13 dicembre 2025

Rennes vs Brest 3-1

Metz vs PSG 2-3

Paris FC vs Tolosa 0-3

Domenica 14 dicembre 2025

Lione vs Le Havre 1-0

Strasburgo vs Lorient 0-0

Auxerre vs Lille 3-4

Lens vs Nizza 2-0

20:45 – Marsiglia vs Monaco

Classifica aggiornata

1. Lens 37*

2. PSG 36*

3. Lilla 32*

4. Marsiglia 29

5. Rennes 27*

6. Lione 27*

7. Strasburgo 23*

8. Monaco 23

9. Tolosa 23*

10. Angers 22*

11. Brest 19*

12. Lorient 18

13. Nizza 17*

14. Paris FC 16*

15. Le Havre 15*

16. Auxerre 12*

17. Nantes 11*

18. Metz 11*

*una gara in più