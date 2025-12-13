Il PSG torna in vetta per una notte: 2-3 al Metz, il turnover di Luis Enrique paga
Nonostante il massiccio ricorso al turnover, il Paris Saint-Germain come prevedibile ha la meglio sull'ultima in classifica, il Metz. I parigini si aggiudicano i tre punti vincendo 2-3, con almeno 4 titolarissimi inizialmente in panchina: Chevalier, Kvaratskhelia, Doue, Mendes e Neves.
Al 31' la sblocca Goncalo Ramos, poi il raddoppio arriva già otto minuti dopo grazie al giovane Ndjantou. Al 43' però il Metz accorcia prima della chiusura della frazione, rientrando in partita. Nella ripresa enttrano i titolari: Doué allarga il risultato al 63', ma il Metz rimane in gara con Tsitaishvili che sigla il definitivo 2-3 all'81.
Vediamo di seguito il programma completo della 16^ giornata in Ligue 1 francese. Domani il Lens se la vedrà con il Nizza per riprendersi la vetta e continuare a stupire. Il Marsiglia di De Zerbi invece se la vedrà con il Monaco nel posticipo domenicale.
Questo il programma della 16ª giornata di Ligue 1
Venerdì 12 dicembre 2025
Angers vs Nantes 4-1
Sabato 13 dicembre 2025
Rennes vs Brest 3-1
Metz vs PSG 2-3
21:05 – Paris FC vs Tolosa
Domenica 14 dicembre 2025
15:00 – Lione vs Le Havre
17:15 – Strasburgo vs Lorient
17:15 – Auxerre vs Lille
17:15 – Lens vs Nizza
20:45 – Marsiglia vs Monaco
Classifica
1. PSG 36*
2. Lens 34
3. Marsiglia 29
4. Lilla 29
5. Rennes 27*
6. Lione 24
7. Monaco 23
8. Strasburgo 22
9. Angers 22*
10. Tolosa 20
11. Brest 19*
12. Nizza 17
13. Lorient 17
14. Paris FC 16
15. Le Havre 15
16. Auxerre 12
17. Nantes 11*
18. Metz 11*
*una gara in più