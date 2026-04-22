Ligue 1, il PSG non sbaglia nel recupero col Nantes: super-Kvara, 3-0 e Lens rispedito a -4

Serviva una risposta immediata e il Paris Saint-Germain non ha sbagliato. Nel recupero della ventiseiesima giornata di Ligue 1, i parigini superano 3-0 il Nantes e rilanciano la propria corsa in testa alla classifica. La squadra di Luis Enrique ha gestito la gara con autorità fin dai primi minuti, trovando il vantaggio al 13’ grazie a Khvicha Kvaratskhelia, freddo dal dischetto dopo un intervento del VAR. Il Nantes aveva anche trovato il pareggio con Leroux, ma la rete è stata annullata per fuorigioco dopo revisione. Episodio che ha indirizzato definitivamente l’inerzia del match.

Il raddoppio è arrivato poco prima dell’intervallo con Désiré Doué, servito da Achraf Hakimi e bravo a trovare un destro preciso all’incrocio. Nella ripresa, ancora Kvaratskhelia ha chiuso i conti con una giocata di grande qualità su assist di Ousmane Dembélé, firmando il definitivo 3-0. Il Nantes, troppo timido e poco incisivo, ha provato a rendersi pericoloso solo a sprazzi, senza mai impensierire davvero Safonov. Il PSG, invece, ha continuato a spingere sfiorando anche il poker.

Tre punti fondamentali che permettono ai parigini di allungare sul Lens, ora di nuovo a -4, e preparare con fiducia i prossimi impegni. Situazione opposta per il Nantes, sempre più vicino a una retrocessione che ora appare difficile da evitare.

La classifica aggiornata di Ligue 1

1. Paris Saint-Germain 66 punti (in 29 gare)

2. Lens 62 (29)

3. Lione 54 (30)

4. Lille 54 (30)

5. Rennes 53 (30)

6. Marsiglia 52 (30)

7. Monaco 50 (30)

8. Strasburgo 43 (29)

9. Lorient 41 (30)

10. Paris FC 38 (30)

11.Tolosa 37 (30)

12. Brest 37 (29)

13. Angers 34 (30)

14. Le Havre 30 (30)

15. Nizza 29 (30)

16. Auxerre 25 (30)

17. Nantes 20 (30)

18. Metz 15 (30)