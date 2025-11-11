Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Guardiola si gode il Doku-show: numeri pazzeschi per l'esterno belga, Liverpool travolto

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:42Calcio estero
Michele Pavese

Jeremy Doku si conferma uno degli elementi più devastanti del Manchester City e uno degli esterni più pericolosi d’Europa. L’eccezionale prestazione contro il Liverpool, definita da CBS "una delle migliori mai viste in Premier League", ha ribadito il suo ruolo fondamentale nel sistema offensivo di Pep Guardiola. Velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica fanno del belga un vero incubo per le difese avversarie.

Guardiola stesso ha sottolineato le qualità uniche del 23enne: "Doku non sarà un goleador puro, ma si spende continuamente, ascolta e possiede qualità speciali nel dribbling. È aggressivo, rapido senza palla e ha giocato un match eccezionale", ha dichiarato il tecnico. La partita contro il Liverpool ha visto Doku protagonista assoluto: sette dribbling completati su otto tentativi, tre passaggi chiave, un rigore procurato e un gol spettacolare di esterno dalla distanza, che ha fissato il 3-0 finale.

La performance gli è valsa il premio di MVP del Match e lo ha inserito nella storia della Premier League: secondo Opta, Doku è il primo giocatore dal 2019 a segnare, vincere più di 10 duelli, completare oltre 7 dribbling, creare più di 3 occasioni e tentare più di 3 tiri nello stesso incontro, replicando i numeri di Eden Hazard con il Chelsea. La crescita tattica e l’intelligenza nelle giocate rendono Doku non solo il compagno ideale per Haaland, Foden o Cherki, ma anche un esterno capace di guidare il gioco offensivo da solo. Un investimento di 60 milioni pienamente giustificato: a 23 anni, Doku è ormai una stella indiscussa del calcio europeo.

