TMW Turkyilmaz all'AC Taverne: "Qui passione e serietà. Valorizzeremo i giovani della zona"

Kubilay Turkyilmaz, leggenda del calcio svizzero e oggi stimato opinionista a Teleticino e al Corriere del Ticino, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb svariando su vari temi, dallo stato attuale del calcio svizzero (dove ricoprirà il ruolo di brand ambassador all'AC Taverne) ai suoi ricordi legati all'esperienza italiana. Di seguito un estratto dell'intervista:

Kubilay Turkyilmaz, inizia per te una nuova avventura nel tuo Ticino, all'AC Taverne

"Sono entrato in un contesto professionale, dove c'è grande passione e serietà e una chiara idea di costruire qualcosa di bello. L'idea è quella di valorizzare i ragazzi della zona e spero che la mia presenza possa permettere di aprire certe porte. Pertanto cercherò di dare una mano ai ragazzi e valorizzare il lavoro inserendo qualche giovane da scovare".