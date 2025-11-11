Australia, i convocati per le prossime amichevoli: chiamata a sorpresa per James Overy

Il ct dell'Australia Tony Popovic ha annunciato la lista dei 26 giocatori convocati per le prossime amichevoli. Da evidenziare i rientri di Jackson Irvine (St. Pauli) e Riley McGree (Middlesbrough) dopo i rispettivi infortuni, ma ci sono anche due new entry assolute per i Socceroos: James Overy (Manchester United) e Deni Jurić (Wisła Płock).

Popovic ha sottolineato come queste partite rappresentino un altro passo importante nel percorso di preparazione per la Coppa del Mondo 2026: "È un'ulteriore opportunità per espandere il roster e per introdurre giocatori che non sono ancora stati esposti all'ambiente dei Socceroos o al calcio internazionale a livello senior", ha dichiarato Popovic. "Diamo il bentornato anche ad alcuni volti familiari, sia dall'Australia che dall'estero. Ho avuto modo di osservare da vicino le prime giornate della stagione di A-League e crediamo che questo sia il momento ideale per integrare i giocatori del campionato nazionale nella squadra. Siamo lieti di tornare negli Stati Uniti per affrontare forti avversari sudamericani mentre proseguiamo la nostra preparazione per la Coppa del Mondo".

Portieri: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers FC), Maty Ryan (Levante).

Difensori: Cam Burgess (Swansea City), Miloš Degenek (Columbus Crew), Callum Elder (Derby County), Jason Geria (Albirex Niigata),

Jack Iredale (Hibernian), Lewis Miller (Blackburn Rovers), James Overy (Manchester United U19), Kye Rowles (D.C. United), Kai Trewin (Melbourne City).

Centrocampisti: Max Balard (NAC Breda), Cameron Devlin (Heart of Midlothian), Jackson Irvine (St. Pauli), Riley McGree (Middlesbrough), Connor Metcalfe (St. Pauli), Paul Okon-Engstler (Sydney FC), Aiden O'Neill (New York City FC).

Attaccanti: Martin Boyle (Hibernian), Nicholas D'Agostino (Viking FK), Craig Goodwin (Adelaide United), Nestory Irankunda (Adelaide United/Bayern Monaco), Deni Jurić (Wisła Płock), Al Hassan Touré (Sydney FC), Mohamed Touré (Randers FC).