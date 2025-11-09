Leo Messi mostruoso: doppietta e 400° assist in carriera, Inter Miami avanti in MLS Cup

Nessun disastro al primo turno questa volta per l’Inter Miami. Infatti, Lionel Messi e Tadeo Allende hanno entrambi segnato una doppietta, permettendo agli Herons di travolgere Nashville per 4-0 per gli ottavi: un traguardo per il club di David Beckham che si qualifica per i quarti di finale dei playoff di MLS Cup contro Cincinnati.

C'erano, tuttavia, i fantasmi della sorprendente eliminazione al Primo Turno dell’anno scorso contro l’Atlanta United, ma la banda di Mascherano ha impiegato giusto 10 minuti per assistere al primo sospiro di sollievo. Merito della Pulga, che ha aperto le marcature e ha raddoppiato poco prima dell’intervallo e instradato l'Inter Miami verso un esito a lieto fine.

Il Nashville ha cercato di reagire nella ripresa, ma Allende ha messo a segno la propria doppietta nel giro di tre minuti (73’, 76’), chiudendo definitivamente i conti. Tuttavia, oltre al doppio graffio di Leo Messi è arrivato anche il 400esimo assist in carriera per l'ultima rete forgiata dal compagno di squadra. Uno spettacolo di calcio e l'ennesimo record per il fuoriclasse argentino. "Sono molto grato a questi giocatori", ha dichiarato l’allenatore Javier Mascherano ai giornalisti dopo la partita. "Hanno capito alla perfezione per cosa stavamo giocando oggi. L’importanza di riuscire a portare il club in un posto dove non era mai stato prima. Hanno fatto un lavoro davvero, davvero eccellente".