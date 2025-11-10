Barcellona, Messi fa sognare i tifosi: "Spero di tornare un giorno, non solo per salutare"

A quattro anni dal suo struggente addio, la Pulga non ha resistito. Il ritorno di Leo Messi nella casa del Barcellona, il nuovo fiammante Spotify Camp Nou, in gran segreto questa notte ha fatto capolino in tutto il mondo e sul web. Il fuoriclasse argentino, che oggi inizia il ritiro con l'Albiceleste ad Alicante, ha fatto visita ieri sera al nuovo stadio del club blaugrana, quello che per lui è stato il cuore pulsante di giocate da urlo, successi e trofei dalla Masia a inizi anni Duemila fino alla separazione nel 2021.

L'amore. "Ieri notte sono tornato in un luogo che mi manca con tutta l’anima. Un luogo dove sono stato immensamente felice, dove voi mi avete fatto sentire mille volte la persona più felice del mondo", ha scritto di suo pugno Messi sui propri canali social ufficiali. Lasciando spazio all'immaginazione, all'interpretazione e alla speranza di tantissimi tifosi del Barcellona per il messaggio finale: "Spero che un giorno io possa tornare, e non solo per salutare come giocatore, come non ho mai potuto fare…".

Non manca il riferimento al passato, a quell'addio che lo ha lasciato con l'amaro in bocca per la gestione della situazione da parte del club (imbrigliato dai problemi finanziari), nella speranza fino all'ultimo di poter rimanere da 10 e simbolo del Barcellona. Parole che arrivano dopo che il presidente Joan Laporta gli ha teso la mano per ricucire il rapporto. Per risanare quella ferita aperta l'8 agosto del 2021, ma che vedrebbe Leo Messi ben lieto di rimettere piede in quella che è sempre stata la sua casa da quando ha salutato l'Argentina. Mostrando che la MLS e l'Inter Miami siano, al momento, solo una tappa nella sua vita.