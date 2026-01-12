Messi ama la Sprite e la Borsa ringrazia: aumento di valore di 13 miliardi in tre giorni

L'economia di un'azienda spostata da una frase. Possibile? Sì, se a pronunciarla è Lionel Messi. La Pulce, in un’intervista a Luzu TV del 7 gennaio scorso, ha svelato il suo drink preferito: vino mischiato con Sprite. “Mi piace il vino, ma se no, ho il mio solito: vino con Sprite. Così arriva veloce, haha!”, ha detto ridendo, spiegando che lo aiuta a rilassarsi sotto il sole di Miami, lontano dal caos di casa con i tre figli.

Questa stranezza non è passata inosservata: in soli tre giorni, ha generato un’onda d’urto sui mercati finanziari, facendo salire le azioni di Coca-Cola del 5%, con un aumento di valore di mercato di ben 13 miliardi di dollari. Un esempio lampante di come una personalità mondiale Messi possa muovere l’economia globale con una semplice frase.