Meteora all'Inter, pilastro dell'Ajax. Klaassen: "Vorrei chiudere la carriera qui"
Dopo la deludente avventura all'Inter, Davy Klaassen aveva scelto di tornare in patria per firmare con l'Ajax. E proprio con il club di Amsterdam, squadra in cui il centrocampista aveva iniziato la carriera, Klaassen sta vivendo una seconda giovinezza.
Il suo attuale contratto scadrà nel giugno del 2027, ma il giocatore ed il suo entourage secondo Voetbal International hanno già iniziato a parlare col club del rinnovo, con lo stesso calciatore che vorrebbe chiudere la carriera all'Ajax. "Potessi scegliere sì, mi piacerebbe restare anche oltre. Per come vanno le cose adesso, mi sento davvero bene. Poi è chiaro che nel calcio possano succedere tante cose diverse…".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
