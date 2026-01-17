Eredivisie, l'Ajax inciampa dopo il flop di Coppa: da 2-0 a 2-2, Klaassen non basta

L’Ajax ha perso punti in Eredivisie tre giorni dopo la pesante sconfitta in Coppa dei Paesi Bassi contro l’AZ (6-0). In casa, la squadra di Fred Grim è partita con grande slancio contro il Go Ahead Eagles, con il risultato momentaneo di 2-0, finché si è lasciata rimontare 2-2. Prima dell’intervallo l'ex Inter Klaassen e Dolberg avevano costruito un comodo vantaggio, ma nella seconda metà di gara gli avversari sono riusciti a ristabilire la parità grazie a splendidi gol di Baeten e Smit.

Niente da fare per i lancieri che lasciano per strada punti importanti in ottica classifica, dove al momento conduce il PSV la leadership a +15. Mentre il secondo gradino del podio con il Feyenoord distano due lunghezze.

Eredivisie, 19a giornata

Sabato 17 gennaio

Ajax - GA Eagles 2-2

Zwolle - AZ Alkmaar

Excelsior - Telstar

Sittard - PSV

Breda - Nijmegen

Domenica 18 gennaio

Heerenveen - Groningen

FC Volendam - Utrecht

Heracles - Twente

Feyenoord - Sparta Rotterdam

Classifica aggiornata

1. PSV 49 punti

2. Feyenoord 36 (18)

3. Ajax 34 (19)

4. Nijmegen 29 (18)

5. AZ Alkmaar 28 (17)

6. Groningen 28 (18)

7. Twente 26 (18)

8. Sparta Rotterdam 26 (18)

9. Heerenveen 24 (18)

10. Utrecht 23 (17)

11. Sittard 22 (18)

12. GA Eagles 21 (19)

13. Zwolle 20 (18)

14. Excelsior 19 (17)

15. Telstar 15 (18)

16. Breda 14 (18)

17. FC Volendam 14 (18)

18. Heracles 14 (18)