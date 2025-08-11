Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Meteora alla Fiorentina, Tofol Montiel vola in Finlandia: ha firmato con il Lahti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 20:10Calcio estero
di Yvonne Alessandro

Tofol Montiel ricomincia dalla Finlandia. L'ala destra spagnola, passato dal settore giovanile della Fiorentina tra il 2018 e il 2021 e classificato come meteora di allora, ha firmato con l'FC Lahti, club di seconda divisione locale e squadra della città nel sud del Paese.

Il classe 2000 si era allenato con il San Donato Tavarnelle nelle scorse settimane, ma ora è pronto a camminare nuovamente con le sue gambe e ad affrontare una sfida inedita nella sua carriera, dopo aver trascorso la scorsa stagione in Ungheria, al Kecskemeti. E dopo aver accumulato esperienze tra Serie A, Portogallo e Spagna, ora Tofol Montiel sperimenta sulla sua pelle il calcio finlandese. Di seguito il comunicato ufficiale del suo trasferimento esposto dal suo nuovo club:

"Il FC Lahti e il 25enne attaccante spagnolo Tòfol Montiel hanno firmato un contratto per la stagione 2025. Il contratto prevede anche un'opzione per la stagione 2026. Montiel ha acquisito esperienza da giocatore, tra le altre, nella Serie A italiana e nel campionato portoghese. L'ultima volta Montiel ha giocato nel campionato ungherese, nelle fila del Kecskeméti TE".

