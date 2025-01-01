Monaco, il Pogback è vicinissimo. Pocognoli: "Possibile che sia in lista per sabato"

Il "Pogback" potrebbe finalmente diventare realtà. Dopo oltre due anni lontano dai campi, Paul Pogba è vicino al suo ritorno con la maglia del Monaco. Intervenuto in conferenza stampa mercoledì, l’allenatore monegasco Sebastien Pocognoli ha annunciato che la presenza del campione del mondo 2018 nel gruppo per la sfida di sabato contro il Paris FC, valida per l’11ª giornata di Ligue 1, è "possibile".

"È possibile che venga reintegrato nel gruppo. C’è ancora un allenamento con un certo carico di lavoro, ma se si sentirà bene, saremmo perfettamente in linea con il percorso stabilito. Non sarebbe illogico vederlo nella lista dei convocati", ha spiegato il tecnico belga.

Arrivato nel Principato la scorsa estate dopo la fine della sua squalifica di due anni, Pogba (32 anni) ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici che ne hanno ritardato il rientro. La sua ultima apparizione ufficiale risale al 3 settembre 2023. Nel frattempo, il Monaco vive un momento positivo: dopo la vittoria spettacolare per 5-3 a Nantes, la squadra è balzata al secondo posto in classifica, a un solo punto dal Paris Saint-Germain.

Pocognoli, pur orgoglioso della prestazione, ha invitato i suoi alla prudenza: "Sono fiero della squadra, ma ci siamo messi un po’ troppo in difficoltà. Creare tanto è importante, ma dobbiamo anche evitare di concedere troppo. La seconda posizione è aneddotica: il campionato è equilibrato e può cambiare tutto da una giornata all’altra".