Dal Mondiale sfiorato con Messi all'allevamento: la nuova vita dell'ex viola Basanta

José María Basanta è stato a un passo dalla gloria mondiale. Il difensore argentino fece parte della squadra guidata da Alejandro Sabella arrivata fino alla finale del Mondiale 2014 in Brasile, al fianco di Lionel Messi e compagni. La sua convocazione fu una delle sorprese della lista argentina: insieme a Hugo Campagnaro era infatti uno dei giocatori meno accreditati per un posto nella spedizione. Dopo aver iniziato il torneo da riserva, trovò spazio proprio nella fase più delicata.

Due presenze in due partite importanti

Basanta debuttò negli ottavi di finale contro la Svizzera, entrando al posto di Marcos Rojo. Nei quarti contro il Belgio fu invece titolare e disputò tutti i 90 minuti. Quelle furono le sue uniche presenze nella competizione: rimase in panchina nella semifinale vinta ai rigori contro l'Olanda e nella finale persa 1-0 ai supplementari contro la Germania.

Dal Messico alla nuova vita lontano dal calcio

Prima della nazionale, Basanta aveva costruito una lunga carriera tra Argentina e Messico. Cresciuto nell'Estudiantes, dopo l'esordio nel 2004/05 passò all'Olimpo prima di trasferirsi nel 2008 al Monterrey, club con cui visse gli anni migliori. In Messico collezionò 371 presenze, 15 gol e dieci trofei, tra cui quattro Champions League della Concacaf. Dopo il Mondiale 2014 ebbe anche una breve esperienza in Italia con la Fiorentina, prima del ritiro dal calcio professionistico nella stagione 2018/19.

Oggi la sua quotidianità è completamente diversa. L'ex difensore si dedica all'allevamento di bovini Bonsmara, razza apprezzata per la produzione a campo aperto: "Si caratterizza per la facilità nei parti, l'alta fertilità e l'ottima crescita", aveva raccontato lo stesso Basanta. Lo sport, però, non è sparito dalla sua vita: ha fondato un centro di padel, che pratica nel tempo libero, ed è stato coinvolto in due eventi di showbol in Brasile. Una nuova fase per chi, nel 2014, aveva sfiorato il sogno più grande con la maglia dell'Argentina.