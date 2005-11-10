Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Il Lille di Davide Ancelotti contro l'Arsenal: "Giroud pronto, spero sia una serata speciale"

Dimitri Conti
autore
Dimitri Conti
Oggi alle 17:11Calcio estero
12.10.2026 17:11Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Davide Ancelotti, allenatore del Lille, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League contro l'Arsenal, direttamente dal prato dell'Emirates: "Bel biliardo questo campo, non è male. Contro l'Arsenal hanno giocato tutti in modo diverso, ognuno cerca di non perdere la propria identità: noi abbiamo la nostra, cercheremo di usare le nostre armi al meglio, in uno scenario complicato".

Come sta andando quest'esperienza in Francia?
"In campionato i risultati stanno arrivando, siamo in un processo di conoscenza reciproca e della nostra identità: ci stiamo riuscendo. In Champions purtroppo siamo partiti con una sconfitta ma il cammino è ancora lungo, l'obiettivo è cercare di battersi meglio possibile".

Giroud giocherà titolare contro il 'suo' Arsenal?
"Lui è sempre super motivato e pronto ad aiutare, che sia dall'inizio o dalla panchina. So che per lui sarà una partita speciale, contro un club che ha a cuore: speriamo sia una grande serata per lui, ma anche per me!".

L'Arsenal in Champions fece uno scherzetto al Real Madrid di suo padre.
"Era un Arsenal già in crescita, aver fatto un turno così buono contro il Real Madrid ha dato loro fiducia per arrivare in finale. Hanno tutte le qualità possibili, il loro progetto è da prendere a esempio come stabilità e coerenza. Complimenti a loro, ma saranno avversari e cercheremo di fare del nostro meglio".

Ha parlato con i brasiliani Bruno Guimaraes e Gabriel?
"Abbiamo vissuto una bellissima esperienza assieme, creando una relazione in un periodo comunque corto come il Mondiale. C'è grande affetto".

Articoli correlati

Immagine news 1
Ancelotti jr aggancia in vetta il Monaco: 1-0 fra Lille e Le Havre, Tiago Santos esce in barella
Immagine news 2
Giroud, il rispetto prima di tutto: "Anche se sono più grande, do del lei ad Ancelotti"
Immagine news 3
Davide Ancelotti analizza le difficoltà del Real: "Senza Kroos e Modric manca creatività"

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
17:56 Calcio estero
Da parrucchiere di Benzema e Vinicius a protagonista in Ligue 3: la storia di Amir Etien
Immagine news 2
17:42 Calcio estero
Clamoroso a Valenciennes: vince 13-0 in Coppa di Francia e l'allenatore viene esonerato
Immagine news 3
17:26 Calcio estero
Carvajal al Getafe, finalmente ci siamo: presto la firma e l'inizio della nuova avventura
Immagine news 4
17:11 Calcio estero
Il Lille di Davide Ancelotti contro l'Arsenal: "Giroud pronto, spero sia una serata speciale"
Immagine news 5
16:11 Calcio estero
Arteta ritrova Giroud: "Carriera impressionante, spero l'Emirates lo accolga come merita"
Immagine news 6
15:56 Calcio estero
Inchiesta shock sull'ex patron del Chelsea Abramovich: nascosti oltre 10 miliardi di dollari
Immagine news 7
15:41 Calcio estero
Problemi per lo United: due giocatori saltano l'allenamento di Carrick prima dell'Atletico
Immagine news 8
15:26 Calcio estero
Atletico, Simeone su Lookman: "Lookman non è nelle condizioni in cui vorrebbe stare"
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Kolo Muani salva la Juve dal ko. Il nervosismo di Spalletti: che lite con Pisacane. E Conte va al Manchester. Milan, negato un rigore netto, ma Il gioco non funziona. Napoli, ecco il vero Allegri. Al Como è mancato Kean. Fiorentina choc
Primo piano
Immagine top news n.0 Da oggi Bondo torna ad allenarsi con il Milan. Restando però fuori da tutte le liste
Immagine top news n.1 Napoli, De Laurentiis: "Mai avuto dubbi su Allegri. Finalmente si è rimesso a 3 dietro..."
Immagine top news n.2 Juventus, Kolo Muani meglio con Woltemade: tutti d’accordo tranne… Spalletti
Immagine top news n.3 Noa Lang vs Antonio Conte, altre scintille. L'olandese attacca il tecnico, senza mai nominarlo
Immagine top news n.4 L'acquisto da record del Milan è già un problema? Ramos e il peso dei 74 milioni
Immagine top news n.5 Yerry Mina, ancora tu. Tutti i precedenti dal capezzolo di Osimhen all'esasperazione di Morata
Immagine top news n.6 Stop di Gabbia, emergenza in difesa per il Milan. E occhio al mercato di gennaio
Immagine top news n.7 Un nervoso Spalletti trova Kolo Muani ma frena a Cagliari: Maldini costringe la Juve all'1-1
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
Immagine news podcast n.2 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.3 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Arbitri, Minelli: "Rosso giusto a Malen, ma anche in Lecce-Bologna e Sassuolo-Milan..."
Immagine news Serie A n.2 Pellegatti: "Milan, non si vedono progressi ed è preoccupante"
Immagine news Altre Notizie n.3 Tossani: "Juve, è un problema di qualità della rosa ma non solo"
Serie A
Immagine box news Serie A Atalanta-Venezia, Sarri vara il 4-2-3-1: "Modulo? Più importante l'atteggiamento"
Immagine box news Serie A Venezia, Stroppa: "Dobbiamo portare gli episodi a nostro favore. Siamo mentalizzati"
Immagine box news Serie A Belahyane e Provstgaard sono costati zero alla Lazio. Più 13,5 milioni di euro di bonus
Immagine box news Serie A Atalanta-Venezia, Elmas parte titolare: "Siamo pronti, vogliamo ripartire per i tifosi"
Immagine box news Serie A Parma, Mikolajewski: "Prestito al Lucerna scelta perfetta. Accumulo minuti e poi torno"
Immagine box news Serie A Napoli contro insetti, approvato il bilancio Inter, ora Atalanta-Venezia: le top news delle 18
Serie B
Immagine box news Serie B Vicenza, Gallo: "La Serie B l'abbiamo voluta fortemente e la difenderemo a tutti i costi"
Immagine box news Serie B Cremonese, tegola Gerli: lesione del bicipite femorale. Problema muscolare per Bonazzoli
Immagine box news Serie B Catanzaro, Gorgone resta in panchina: confermata la fiducia al tecnico
Immagine box news Serie B Cremonese, l'effetto Pecchia ancora non c'è: dopo la vittoria all'esordio solo pareggi
Immagine box news Serie B Scontri prima di Avellino-Sampdoria, il Questore Picone: "Individuati alcuni responsabili"
Immagine box news Serie B Cassata sulla retrocessione dello Spezia: "Una delle delusioni più grandi della mia carriera”
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: due giornate di stop per Paghera del Lumezzane
Immagine box news Serie C Cosenza, nuova tegola per Guarascio: respinto il ricorso contro il Comune per la Tari
Immagine box news Serie C Dolomiti Bellunesi, Clemenza: "Salvezza obiettivo minimo. Bonatti aiuta i giovani"
Immagine box news Serie C Arzignano, Lakti: "Playoff? Prima salviamoci, ma ci crediamo. Juve NG affrontata nel modo giusto"
Immagine box news Serie C Cittadella, Maniero: "Rivogliamo la B. Brescia prima rivale, occhio a Trento ed Arzignano"
Immagine box news Serie C Controsenso Bari: imbattuto in casa, ma in un San Nicola deserto. E se fosse un vantaggio?
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Torino-Udinese, punti pesanti per dare una svolta alla stagione
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Sassuolo-Milan
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Monza
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, tutto pronto per il ritorno con la Bielorussia: Malagò al Franchi
Immagine box news Calcio femminile Verso Italia-Bielorussia, Girelli: "Franchi evoca bei ricordi. Mondiale culmine della mia carriera"
Immagine box news Calcio femminile Verso Italia-Bielorussia, Soncin: "Dobbiamo divertirci in campo. Domani passo decisivo"
Immagine box news Calcio femminile Italdonne, martedì in palio la finale playoff dei Mondiali: le azzurre accompagnate dalla voce di Bravi
Immagine box news Calcio femminile Italia, Giugliano: "Il Franchi ci porta fortuna. Il Mondiale è un nostro obiettivo"
Immagine box news Calcio femminile Italia U17, buon pari contro la Norvegia: ora basta non perdere per andare avanti
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
12 ottobre 2023, tragedia a Cordoba, trovato fulminato Alvaro Prieto Lopez
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop 6ª giornata
Sportissimo
Newsticker
05:28 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio