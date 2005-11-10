Il Lille di Davide Ancelotti contro l'Arsenal: "Giroud pronto, spero sia una serata speciale"

Davide Ancelotti, allenatore del Lille, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League contro l'Arsenal, direttamente dal prato dell'Emirates: "Bel biliardo questo campo, non è male. Contro l'Arsenal hanno giocato tutti in modo diverso, ognuno cerca di non perdere la propria identità: noi abbiamo la nostra, cercheremo di usare le nostre armi al meglio, in uno scenario complicato".

Come sta andando quest'esperienza in Francia?

"In campionato i risultati stanno arrivando, siamo in un processo di conoscenza reciproca e della nostra identità: ci stiamo riuscendo. In Champions purtroppo siamo partiti con una sconfitta ma il cammino è ancora lungo, l'obiettivo è cercare di battersi meglio possibile".

Giroud giocherà titolare contro il 'suo' Arsenal?

"Lui è sempre super motivato e pronto ad aiutare, che sia dall'inizio o dalla panchina. So che per lui sarà una partita speciale, contro un club che ha a cuore: speriamo sia una grande serata per lui, ma anche per me!".

L'Arsenal in Champions fece uno scherzetto al Real Madrid di suo padre.

"Era un Arsenal già in crescita, aver fatto un turno così buono contro il Real Madrid ha dato loro fiducia per arrivare in finale. Hanno tutte le qualità possibili, il loro progetto è da prendere a esempio come stabilità e coerenza. Complimenti a loro, ma saranno avversari e cercheremo di fare del nostro meglio".

Ha parlato con i brasiliani Bruno Guimaraes e Gabriel?

"Abbiamo vissuto una bellissima esperienza assieme, creando una relazione in un periodo comunque corto come il Mondiale. C'è grande affetto".