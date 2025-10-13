Mondiale U20, Francia semifinalista grazie a un talento che gioca in Arabia Saudita
Si è completato il quadro dei quarti di finale dei Mondiali Under 20, con la Francia che è l'ultima squadra a staccare il biglietto per le semifinali. Battuta la Norvegia a Valparaiso, doppietta di Saimon Bouabre, giocatore in forza ai sauditi del NEOM. Inutile per i norvegesi la rete di Holten. Di seguito il quadro completo:
Spagna - Colombia 2-3
Messico - Argentina 0-2
Stati Uniti - Marocco 1-3
Norvegia - Francia 1-2
Questo è il programma delle semifinali:
Marocco - Francia (Valparaíso, 15 ottobre, ore 22)
Argentina - Colombia (Santiago del Cile, 16 ottobre, ore 01.00)
