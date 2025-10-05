Mondiale U20: Italia sconfitta ma vola agli ottavi di finale, Iker Bravo elimina il Brasile
Sta per terminare la fase a gironi del Mondiale Under 20, per poi lasciare spazio alla parte di competizione ad eliminazione diretta. Tra le squadre già certe di aver passato il turno figura l'Italia che, pur perdendo contro l'Argentina nell'ultima gara della prima fase, si piazza al secondo posto nel Gruppo D alle spalle dell'Albiceleste. Avanti anche il Messico, mentre la Spagna è ben messa tra le possibili migliori terze grazie all'1-0 sul Brasile firmato dall'attaccante dell'Udinese Iker Bravo. Di seguito risultati e classifiche:
GRUPPO A
Giappone - Egitto 2-0
Cile - Nuova Zelanda 2-1
Cile - Giappone 0-2
Egitto - Nuova Zelanda 1-2
Nuova Zelanda - Giappone 0-3
Egitto - Cile 2-1
Classifica
Giappone 9
Cile 3
Egitto 3
Nuova Zelanda 3
- - -
GRUPPO B
Paraguay - Panama 3-2
Corea del Sud - Ucraina 1-2
Corea del Sud - Paraguay 0-0
Panama - Ucraina 1-1
Ucraina - Paraguay 2-1
Panama - Corea del Sud 1-2
Classifica
Ucraina 7
Paraguay 4
Corea del Sud 4
Panama 1
- - -
GRUPPO C
Marocco - Spagna 2-0
Brasile - Messico 2-2
Brasile - Marocco 1-2
Spagna - Messico 2-2
Messico - Marocco 1-0
Spagna - Brasile 1-0
Classifica
Marocco 6
Messico 5
Spagna 4
Brasile 1
- - -
GRUPPO D
Cuba - Argentina 1-3
Italia - Australia 1-0
Argentina - Australia 4-1
Italia - Cuba 2-2
Argentina - Italia 1-0
Australia - Cuba 3-1
Classifica
Argentina 9
Italia 4
Cuba 3
Australia 0
GRUPPO E
Stati Uniti - Nuova Caledonia 9-1
Francia - Sudafrica 2-1
Stati Uniti - Francia 3-0
Sudafrica - Nuova Caledonia 5-0
Sudafrica - Stati Uniti (5 ottobre)
Nuova Caledonia - Francia (5 ottobre)
Classifica
Stati Uniti 6
Sudafrica 3
Francia 3
Nuova Caledonia 0
GRUPPO F
Norvegia - Nigeria 1-0
Colombia - Arabia Saudita 1-0
Colombia - Norvegia 0-0
Nigeria - Arabia Saudita 3-2
Nigeria - Colombia (5 ottobre)
Arabia Saudita - Norvegia (5 ottobre)
Classifica
Colombia 4
Norvegia 4
Nigeria 3
Arabia Saudita 0