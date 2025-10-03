Mondiale U20, gli USA travolgono la Francia. Primi successi per Nigeria e Sudafrica

Si è chiusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale Under-20. Gli USA hanno demolito la Francia con un netto 3-0, mentre sono arrivate le prime vittorie per Sudafrica e Nigeria. Pari tra Colombia e Norvegia, che restano in vetta al Gruppo F. Già qualificati agli ottavi solo Marocco, Argentina e Giappone.

GRUPPO A

Giappone - Egitto 2-0

Cile - Nuova Zelanda 2-1

Cile - Giappone 0-2

Egitto - Nuova Zelanda 1-2

Nuova Zelanda - Giappone (4 ottobre)

Egitto - Cile (4 ottobre)

Classifica



Giappone 6

Nuova Zelanda 3

Cile 3

Egitto 0

- - -

GRUPPO B

Paraguay - Panama 3-2

Corea del Sud - Ucraina 1-2

Corea del Sud - Paraguay 0-0

Panama - Ucraina 1-1

Ucraina - Paraguay (3 ottobre)

Panama - Corea del Sud (3 ottobre)

Classifica



Paraguay 4

Ucraina 4

Panama 1

Corea del Sud 1

- - -

GRUPPO C

Marocco - Spagna 2-0

Brasile - Messico 2-2

Brasile - Marocco 1-2

Spagna - Messico 2-2

Messico - Marocco (4 ottobre)

Spagna - Brasile (4 ottobre)

Classifica



Marocco 6

Messico 2

Brasile 1

Spagna 1

- - -

GRUPPO D

Cuba - Argentina 1-3

Italia - Australia 1-0

Argentina - Australia 4-1

Italia - Cuba 2-2

Argentina - Italia (5 ottobre)

Australia - Cuba (5 ottobre)

Classifica



Argentina 6

Italia 4

Cuba 1

Australia 0

GRUPPO E

Stati Uniti - Nuova Caledonia 9-1

Francia - Sudafrica 2-1

Stati Uniti - Francia 3-0

Sudafrica - Nuova Caledonia 5-0

Sudafrica - Stati Uniti (5 ottobre)

Nuova Caledonia - Francia (5 ottobre)

Classifica

Stati Uniti 6

Sudafrica 3

Francia 3

Nuova Caledonia 0

GRUPPO F

Norvegia - Nigeria 1-0

Colombia - Arabia Saudita 1-0

Colombia - Norvegia 0-0

Nigeria - Arabia Saudita 3-2

Nigeria - Colombia (5 ottobre)

Arabia Saudita - Norvegia (5 ottobre)

Classifica

Colombia 4

Norvegia 4

Nigeria 3

Arabia Saudita 0