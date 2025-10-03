Mondiale U20, gli USA travolgono la Francia. Primi successi per Nigeria e Sudafrica
Si è chiusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale Under-20. Gli USA hanno demolito la Francia con un netto 3-0, mentre sono arrivate le prime vittorie per Sudafrica e Nigeria. Pari tra Colombia e Norvegia, che restano in vetta al Gruppo F. Già qualificati agli ottavi solo Marocco, Argentina e Giappone.
GRUPPO A
Giappone - Egitto 2-0
Cile - Nuova Zelanda 2-1
Cile - Giappone 0-2
Egitto - Nuova Zelanda 1-2
Nuova Zelanda - Giappone (4 ottobre)
Egitto - Cile (4 ottobre)
Classifica
Giappone 6
Nuova Zelanda 3
Cile 3
Egitto 0
- - -
GRUPPO B
Paraguay - Panama 3-2
Corea del Sud - Ucraina 1-2
Corea del Sud - Paraguay 0-0
Panama - Ucraina 1-1
Ucraina - Paraguay (3 ottobre)
Panama - Corea del Sud (3 ottobre)
Classifica
Paraguay 4
Ucraina 4
Panama 1
Corea del Sud 1
- - -
GRUPPO C
Marocco - Spagna 2-0
Brasile - Messico 2-2
Brasile - Marocco 1-2
Spagna - Messico 2-2
Messico - Marocco (4 ottobre)
Spagna - Brasile (4 ottobre)
Classifica
Marocco 6
Messico 2
Brasile 1
Spagna 1
- - -
GRUPPO D
Cuba - Argentina 1-3
Italia - Australia 1-0
Argentina - Australia 4-1
Italia - Cuba 2-2
Argentina - Italia (5 ottobre)
Australia - Cuba (5 ottobre)
Classifica
Argentina 6
Italia 4
Cuba 1
Australia 0
GRUPPO E
Stati Uniti - Nuova Caledonia 9-1
Francia - Sudafrica 2-1
Stati Uniti - Francia 3-0
Sudafrica - Nuova Caledonia 5-0
Sudafrica - Stati Uniti (5 ottobre)
Nuova Caledonia - Francia (5 ottobre)
Classifica
Stati Uniti 6
Sudafrica 3
Francia 3
Nuova Caledonia 0
GRUPPO F
Norvegia - Nigeria 1-0
Colombia - Arabia Saudita 1-0
Colombia - Norvegia 0-0
Nigeria - Arabia Saudita 3-2
Nigeria - Colombia (5 ottobre)
Arabia Saudita - Norvegia (5 ottobre)
Classifica
Colombia 4
Norvegia 4
Nigeria 3
Arabia Saudita 0
