Infantino annuncia: "Il Mondiale Under-20 del 2027 si terrà in Azerbaijan e Uzbekistan"

La FIFA ha annunciato ufficialmente che il Mondiale Under-20 del 2027 sarà ospitato da Azerbaijan e Uzbekistan, segnando un evento storico che unirà Europa e Asia e metterà in mostra i giovani talenti più promettenti del calcio mondiale. È la prima volta che due Federazioni affiliate alla FIFA condividono l’organizzazione di questa competizione.

Il torneo, giunto alla sua 25esima edizione, si disputa dal 1977 e ha visto trionfare squadre come Argentina (sei titoli), Brasile (cinque), Portogallo e Serbia (due ciascuno), oltre a Uruguay, Ghana, Spagna, URSS, Germania, Inghilterra, Francia e Ucraina. Il presidente della FIFA ha espresso entusiasmo per la scelta dei due Paesi: "Congratulazioni ad Azerbaijan e Uzbekistan. Non vedo l’ora di assistere a una grande edizione del torneo nel 2027, che sarà anche un’occasione per rafforzare i legami tra le due nazioni e celebrare il talento dei giovani calciatori".

L'edizione 2025 è in corso e si sta disputando in Cile con la partecipazione di 24 squadre. La scelta dei due Paesi co-ospitanti rappresenta un passo importante nella politica FIFA di espandere la visibilità e la partecipazione globale del torneo: l’edizione 2027 promette di essere un evento memorabile, capace di unire culture diverse e offrire una vetrina internazionale per i futuri protagonisti del calcio mondiale.