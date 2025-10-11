Mondiale Under 20, Villarreal trascina la Colombia in semifinale: battuta la Spagna 3-2

Se il buongiorno si vede dal mattino, i quarti di finale del Mondiale Under 20 terranno incollati tifosi e addetti ai lavori dal primo all'ultimo minuto. Programma iniziato all'insegna dello spettacolo, con la sfida tra Spagna e Colombia. Primo tempo chiuso con i sudamericani in vantaggio, grazie al gol messo a segno al 38' da Villarreal. Rimonta della Roja in avvio di ripresa, con le reti di Belaid e Virgili tra il 57' e il 60'. La Nazionale colombiana, però, non ne vuol sapere di alzare bandiera bianca e si aggrappa al suo bomber. E' sempre Villarreal, attaccante classe 2005 dei Millionarios, a ribaltare di nuovo il punteggio aggiungendo altri due centri alla sua serata da urlo. Avanti dunque Los Cafeteros, che sfideranno in semifinale la vincente tra Messico e Argentina.

Il programma dei quarti di finale

Sabato 11 ottobre

Spagna-Colombia 2-3

Domenica 12 ottobre

01.00: Messico-Argentina

22.00: USA-Marocco

Lunedì 13 ottobre

01.00: Norvegia-Francia