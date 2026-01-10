Mourinho ride, Braga ribaltato con rigore sbagliato: il Vitoria Guimaraes vince la 1ª Allianz Cup

Un trionfo storico, inedito e dal finale epico: il Vitoria Guimaraes conquista la prima Allianz Cup (coppa di lega portoghese) della propria storia. Sconfitto in finale lo Sparta Braga (2-1), matador del Benfica di Mourinho in semifinale.

Gli arsenalisti, superiori nel primo tempo e all’intervallo in vantaggio con un gol fantastico segnato da Dorgeles (17’), si sono visti prima rimontare e poi ribaltare dai vitoriani: Samu - pareggiato su rigore (59’) - e Ndoye hanno completato il sorpasso, mentre il portiere del Guimaraes Charles ha parato un rigore a Zalazar nei minuti di recupero (101’).

Quando al 97' il Vitoria era rimasto in 10 contro 11 per espulsione per doppia ammonizione di Mendes. E Leiria, che questo sabato è stata la capitale del Minho, è completamente dipinta di bianco e nero al termine del derby dei derby.