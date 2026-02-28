Il Braga vince in trasferta, doppio pari nelle altre sfide: i risultati della Liga Portugal
TUTTO mercato WEB
Il turno di Liga Portugal propone per oggi tre sfide, tra le quali spicca quella vinta per 1-2 dallo Sporting Braga in trasferta contro il Nacional Madeira. 3 punti che rafforzano il quarto posto dei biancorossi. Negli altri due match, in campo AFS contro Estrela Amadora e Vitoria Guimaraes opposto ad Alverca: in entrambi i casi, né vincitori né vinti.
CLASSIFICA
Porto 65*
Sporting 61*
Benfica 55
Braga 45*
Gil Vicente 40
Famalicao 35
Estoril 33*
Moreirense 33
Guimaraes 32*
Alverca 27*
Arouca 26*
Estrela 24*
Casa Pia 22
Nacional 21*
Rio Ave 20
Santa Clara 18
Tondela 18
AFS 9*
*una gara in più
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Le più lette
1 Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"