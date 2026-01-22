Mulattieri è tornato al gol dopo 4 mesi e mezzo: "Voglio aiutare il Depor, mi sento bene"

Il sorriso è tornato sul volto di Samuele Mulattieri. L’attaccante italiano ha ritrovato il gol lo scorso fine settimana nella vittoria del Deportivo contro l’Almería, interrompendo un digiuno che durava da oltre quattro mesi e mezzo, dall’esordio in maglia biancoblu. Una rete dal peso specifico notevole: non solo per il valore personale, ma perché è stata quella decisiva per spezzare l’equilibrio della gara e riportare il Depor al successo.

Mulattieri, visibilmente sollevato, ha analizzato il momento suo e della squadra, mantenendo però i piedi ben saldi a terra. "Segnare è sempre importante per un attaccante, ma la cosa fondamentale è il lavoro del gruppo. Contro l’Almería abbiamo lottato fino alla fine e questo è ciò che conta davvero", ha spiegato. Ora, però, la testa è già rivolta alla prossima sfida contro il Racing, capolista del campionato.

Sul piano personale, l’ex attaccante del Sassuolo si dice sereno: "Mi sento bene, mi alleno sempre con grande intensità per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi". Anche quando il minutaggio è ridotto, Mulattieri non perde la fiducia: "Tutti vorrebbero giocare sempre, ma le scelte spettano all’allenatore. Io devo farmi trovare pronto e dare il massimo quando ho l’occasione". Infine, una menzione speciale per il Riazor: "L’atmosfera è incredibile. Giocare qui è sempre qualcosa di speciale". Un gol per ripartire, con l’obiettivo di dare continuità e crescere insieme al Deportivo.