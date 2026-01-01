Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Muriqi segna a ripetizione, il Maiorca può perderlo: il Fenerbahce lo rivuole a Istanbul

Muriqi segna a ripetizione, il Maiorca può perderlo: il Fenerbahce lo rivuole a Istanbul
© foto di Federico Titone
Oggi alle 14:42Calcio estero
Michele Pavese

Vedat Muriqi sta vivendo una stagione semplicemente straordinaria e i numeri parlano per lui. Quattordici gol in venti giornate di Liga, secondo nella classifica cannonieri alle spalle del solo Mbappé, ma soprattutto leader tecnico ed emotivo di una squadra che vive sulle sue reti.

Muriqi è già entrato nella storia del club balearico: con 48 gol in campionato è diventato il secondo miglior marcatore di sempre del Maiorca in Liga, superando Juan Arango e mettendosi a sole sei lunghezze dal mito Samuel Eto’o. Un rendimento che non può passare inosservato, soprattutto in Turchia, dove il Fenerbahçe - club in cui il kosovaro ha già militato segnando 17 reti nella stagione 2019-20 - osserva con attenzione.

Dopo la tripletta rifilata all’Athletic Club a Son Moix, Muriqi ha però voluto chiarire la sua posizione: "Sono molto felice qui. Ho rinnovato il contratto perché volevo assicurarmi il futuro a Maiorca. Se segni tanti gol è normale che arrivino offerte, ma il mio futuro dipende prima dal club e poi da me. Sono tranquillo". Un messaggio rafforzato dal dialogo diretto con il d.s. Ortells: "Gli ho detto che decide il club. Se la mia cessione serve a salvare il Maiorca, non potrei oppormi. Ma se vogliono continuare con me, ne sarei felicissimo".

Il Pirata, ex Lazio, è oggi l’idolo assoluto dei tifosi. Ha segnato il 58% dei gol della squadra, una percentuale persino superiore a quella di Mbappé nel Real Madrid.

