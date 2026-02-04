Lucas Paqueta per la prima volta titolare col Flamengo, trasferimento brasiliano record
Prima da titolare per Lucas Paqueta con la maglia del Flamengo. Solo tre giorni prima l'ex Milan aveva fatto l'esordio-bis con i rubro negro nella partita contro il Corinthians, giocando l'ultima mezz'ora.
Ricordiamo che con il suo passaggio dal West Ham al Flamengo per 42 milioni, Paqueta è diventato il giocatore più caro di sempre del calcio brasiliano, considerando solamente i trasferimenti in entrata.
Queste le formazioni ufficiali della sfida contro l'Internacional, valida per la 2ª giornata del campionato brasiliano:
FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Emerson Royal, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz; Lucas Paqueta, De Arrascaeta, Everton; Bruno Henrique. All. Filipe Luis.
INTERNACIONAL (3-4-2-1): Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel; Vitinho, Paulinho Paula, Ronaldo, Bernabei; Carbonero, Alan Patrick; Borré. All. Pezzolano.