Paquetà difende Vinicius e lo chiama al Flamengo: "Devi mantenere la promessa"

Lucas Paquetá ha voluto esprimere il suo pieno sostegno a Vinícius Júnior dopo l’episodio con Gianluca Prestianni nel match d’andata del play-off di Champions League. Intervistato da ESPN, il centrocampista brasiliano ha ricordato quanto il compagno di nazionale sia una persona affettuosa, vittima di una pressione ingiustificata.

"Parliamo molto, ma è davvero triste continuare a vedere e vivere queste situazioni che toccano Vini - ha dichiarato Paquetá -. Chi lo conosce sa quanto sia premuroso. La gente gli impone un peso che non dovrebbe portare. Lui è la vittima. Io, tutto il Flamengo e tutta la sua squadra gli diamo il massimo supporto".

Paquetá ha poi aggiunto: "Speriamo che tutto questo si risolva al più presto. La situazione è andata troppo oltre. Nessuno dovrebbe passare attraverso atti simili". Oltre al sostegno morale, Paquetá ha ricordato un legame speciale con Vinícius e un vecchio impegno preso insieme più di dieci anni fa al Flamengo: "Gli ho detto: 'Io ci sono, ora manchi solo tu. Vieni perché dobbiamo mantenere la promessa'. Sono sicuro che un giorno tornerà al Flamengo".