Ufficiale Nani si prende una pausa... dal ritiro: dopo un anno tornerà a giocare in Kazakistan

Nani torna a sorpresa. L’ex esterno di Portogallo e Manchester United, 39 anni, ha deciso di rimettere gli scarpini per firmare con l’FC Aktobe, club della massima serie kazaka, dopo essersi ritirato ufficialmente nel dicembre 2024.

La sua ultima apparizione risaliva a una gara con l’Estrela da Amadora contro lo Sporting Lisbona nel campionato portoghese. Ora, però, una nuova sfida lo attende in Asia centrale. "Sono molto felice di essermi unito all’Aktobe e non vedo l’ora di contribuire allo sviluppo del club e del calcio in Kazakistan", ha dichiarato Nani attraverso i canali ufficiali della società.

Il club kazako ha annunciato che l’accordo è valido per una stagione, ma non si limiterà al solo contributo sul campo. Il contratto, infatti, prevede anche un ruolo allargato all’interno del progetto di crescita e sviluppo della società. "Nani è considerato una figura di riferimento a livello internazionale - si legge nel comunicato - capace di dare impulso alla visibilità globale del club e al progresso del calcio kazako".

Arrivato al Manchester United dallo Sporting nel giugno 2007 per circa 21 milioni di sterline, Nani ha scritto pagine importanti della storia dei Red Devils: 230 presenze, 41 gol e un palmarès di primo livello che include una Champions League, quattro Premier League e due Coppe di Lega. Nel corso della sua lunga carriera ha vestito anche le maglie di Fenerbahçe, Valencia, Lazio, Venezia, Orlando City, Venezia, Melbourne Victory e Adana Demirspor. Con la nazionale portoghese ha collezionato 112 presenze e 24 reti, contribuendo in modo decisivo alla storica vittoria di Euro 2016. Ora, il Kazakistan rappresenta l’ennesimo capitolo di una carriera fuori dagli schemi.