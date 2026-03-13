Tottenham, Tudor torna sul caso Kinsky: "Giocherà ancora e farà una gran carriera"

Quattro sconfitte nelle prime quattro partite e un ambiente sempre più teso attorno alla squadra. L’avventura di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham continua tra difficoltà e polemiche, soprattutto dopo il pesante 5-2 subito contro l’Atlético Madrid in Champions League, partita segnata anche dalla discussa gestione del portiere Kinsky. Nonostante le pressioni della stampa inglese, il tecnico croato è stato regolarmente in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Premier League contro il Liverpool, segnale che la dirigenza, almeno per ora, ha deciso di confermarlo.

Tudor non ha nascosto le difficoltà del momento: “È stato un periodo complicato, non solo per l’ultima partita. Non è una situazione facile, ma è una grande sfida. Nella vita puoi scegliere se piangere o lottare. Io voglio trasmettere ai giocatori questo messaggio: i momenti difficili passano e possiamo uscirne più forti”. Il tecnico ha poi spiegato come gli infortuni abbiano complicato il lavoro nelle ultime settimane: “Facciamo fatica a mettere insieme la formazione. Ogni partita perdiamo due titolari, tra rossi e problemi fisici. Non ho mai visto una cosa simile, ma dobbiamo accettarlo e cambiare quello che possiamo”.

Contro il Liverpool tornerà titolare Vicario, ma Tudor ha difeso anche Kinsky dopo l’episodio di Madrid: “Giocherà ancora, ne sono sicuro. È un errore che può capitare. Ha qualità per fare una grande carriera”.