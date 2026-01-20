Napoli falcidiato dagli infortuni ma c'è chi fa peggio: il Tottenham stasera in campo con 15 out

In questa fase dell'anno, con il ritorno delle coppe, sono tantissimi gli impegni ravvicinati che i vari club europei sono chiamati a fronteggiare e questo ha reso centrale il tema legato agli infortuni e alla salute fisica dei giocatori. In Italia, negli ultimi giorni, è stato soprattutto il Napoli di Antonio Conte a vedersi privato di diversi elementi centrali della propria rosa, gli ultimi Rrahmani e Politano usciti ko dalla gara contro il Sassuolo. Per questo la formazione che il tecnico degli azzurri impiegherà questa sera a Copenaghen sarà particolarmente rimaneggiata, con Lang che dovrebbe partire dall'inizio nonostante sia ormai prossimo ad essere un nuovo calciatore del Galatasaray.

In Europa però c'è chi fa peggio perché il Tottenham, tra infortunati, calciatori arrivati in questa sessione di mercato ed elementi non inseriti nella lista UEFA, scenderà in campo per affrontare il Borussia Dortmund senza ben 15 giocatori di movimento.

Per Yves Bissouma, Radu Dragusin e Connor Gallagher, quest'ultimo arrivato nei giorni scorsi dall'Atletico Madrid, c'è un discorso relativo alle liste. Mentre il resto dei 12 sono tutti infortunati: Mickey Van de Ven, Dominic Solanke, Ben Davies, Archie Gray, Pepe Sarr, Dejan Kulusevski, James Maddison, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancour, Richarlison, Joao Palhinha e Xavi Simons.