Ufficiale

Dopo De Zerbi, altro cambio eccellente in Europa: Frank esonerato dal Tottenham

Dopo De Zerbi, altro cambio eccellente in Europa: Frank esonerato dal Tottenham
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:27Calcio estero
Michele Pavese

Il Tottenham ha annunciato ufficialmente l’esonero di Thomas Frank dal ruolo di allenatore della squadra maschile. Questo il comunicato del club londinese

"Il Club ha preso la decisione di cambiare la guida tecnica della squadra maschile e Thomas Frank lascerà oggi il suo incarico. Thomas era stato nominato a giugno 2025 e abbiamo sempre voluto dargli il tempo e il supporto necessari per costruire insieme un progetto per il futuro.

Tuttavia, i risultati e le prestazioni hanno portato il Consiglio a concludere che, a questo punto della stagione, è necessario un cambio. Durante il suo periodo al Club, Thomas si è sempre comportato con impegno costante, dando tutto per far progredire il Tottenham. Vogliamo ringraziarlo per il contributo dato e augurargli ogni successo per il futuro".

Il Tottenham chiude così un capitolo iniziato con grandi aspettative, ma segnato da risultati deludenti e difficoltà in campionato e nelle coppe.

