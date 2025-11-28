Ufficiale
Nathan Redmond trova squadra... per un mese. E va in Championship
Nathan Redmond ha trovato squadra. L'attaccante inglese, 31 anni, ha firmato un contratto fino al 31 ducenbre con lo Sheffield Wednesday, squadra attualmente ultima in Championship. Operazione curiosa data la breve durata del contratto, ma lecita e consueta nel Regno Unito. L'attaccante vanta una presenza con la nazionale maggiore inglese, nel 2017, in amichevole contro la Germania.
