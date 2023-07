ufficiale Nuovo arrivo per il Burnley. Definito l'ingaggio di Redmond, contratto di due anni

Il Burnley, fresco di ritorno in Premier League e voglioso di mantenere la categoria, rafforza il suo organico. Nella giornata di oggi, infatti, è stato ufficializzato l'arrivo di Nathan Redmond. L'esterno offensivo torna dunque in Inghilterra, dopo l'esperienza in Turchia con la maglia del Besiktas con 6 gol e 6 assist in 28 partite.

In precedenza Redmond aveva vestito le maglie di Birmingham City (dove si è formato anche a livello giovanile), Burton Albion, Norwich e Southampton. Per lui è in programma dunque una nuova stagione in Inghilterra, avendo firmato con Clarets un contratto di due anni più opzione per il terzo. Il club ha annunciato così il suo arrivo sui propri canali social.