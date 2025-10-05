Nessuno come Kane in Bundesliga: 11 gol nelle prime 6. E sono già 18 in stagione
Nuovo record centrato dall'attaccante del Bayern Monaco, Harry Kane, che con la rete siglata ieri sera contro l'Eintracht nello 0-3 dei bavaresi in trasferta ha raggiunto quota 6 gol in 11 partite. Un traguardo mai riuscito prima ad altri giocatori, in Germania a questo punto della stagione.
Non solo, i numeri di questo inizio di stagione del centravanti inglese sono vertiginosi. Kane ha anche già messo a segno 4 reti nelle prime due di Champions più due reti in Coppa di Germania nell'unico match giocato, più un gol nella Supercoppa di Germania. Il totale del conteggio sale dunque a ben 18 gol in 10 partite.
Numeri che altri attaccanti raggiungono, in pur ottime stagioni, magari a primavera, ma non Kane che ad inizio ottobre è già vicino ai 20 gol in stagione. Da notare infine che andrebbe aggiunto anche un gol realizzato nel 5-0 dell'Inghilterra contro la Serbia. Non vengono poi considerati nel conteggio i tre gol siglati in estate al Mondiale per Club coni bavaresi.
La classifica marcatori in Bundesliga:
1. Harry Kane (Bayern Monaco): 11 gol
2. Can Uzun (Eintracht): 5 gol
3. Luis Diaz (Bayern Monaco): 5 gol
4. Fisnik Asllani (Hoffenheim), Ilyas Ansah (Union Berlino) e Serhou Guirassy (Borussia Dortmund): 4 gol
