Il ds del Bayern: "È il miglior Kane di sempre. Spero rimanga ancora per qualche anno"

Undici gol dopo sei giornate: Harry Kane entra nella storia della Bundesliga, visto che mai prima d'ora un giocatore era riuscito a raggiungere questa cifra a questo punto della stagione. Nello specifico, nella vittoria del Bayern Monaco di ieri contro l'Eintracht (per 0-3 in trasferta) l'ex Tottenham ha siglato la rete del momentaneo 0-2.

Il direttore sportivo Christoph Freund ai microfoni di Sky Sport ha parlato di lui spiegando senza mezzi termini: "Credo che forse stiamo vedendo il miglior Harry Kane di sempre", le sue parole.

Poi il dirigente ha aggiunto: "È un giocatore perfetto per noi e Harry si sente molto a suo agio a Monaco, con la squadra e la sua famiglia. Ecco perché speriamo che rimanga a Monaco ancora per qualche anno".

Tuttavia, Freund ha lasciato aperta la questione di quanti anni potrebbe durare ancora il rapporto fra Harry Kane e il Bayern Monaco: "È ancora troppo presto per discuterne nel dettaglio. Penso che entrambe le parti possano facilmente immaginare di portare avanti l'attuale contratto, che scade nel 2027". Insomma, il Bayern si gode Kane, che continua a segnare a raffica ed a far sognare i tifosi del Bayern Monaco nonostante un'estate non esaltante dal punto di vista del mercato.