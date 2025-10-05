Bayern, Kane rassicura dopo l'uscita dal campo: "Nessun problema per la Nazionale"

Harry Kane continua a trafiggere i portieri avversari con puntualità svizzera. Con la rete siglata ieri nel successo per 0-3 sul campo dell'Eintracht Francoforte, il centravanti del Bayern Monaco è salito a quota 11 centri in 6 partite di Bundesliga. Considerando anche le altre competizioni, i gol sono 18 in 10 gare stagionali.

Nel finale del match di ieri, però, Kane è dovuto uscire per via di una botta in uno scontro di gioco. Nulla di grave, come dice il diretto interessato nel post partita: "Per ora mi sto riprendendo. Ho preso un piccolo colpo. Aspettate qualche giorno, poi tutto dovrebbe tornare a posto. Non dovrebbero esserci problemi per la nazionale. Sarò lì lunedì. Oggi è stata un'altra prestazione di squadra davvero forte. Nel primo tempo, ottenere il vantaggio di 2-0 è stato importante, anche se il nostro gioco con la palla non è stato eccezionale.

Nel secondo tempo abbiamo aumentato il ritmo, siamo rimasti più compatti e abbiamo creato più occasioni. Probabilmente avremmo potuto chiudere la partita prima. Ma segnare tre gol in trasferta e mantenere la porta inviolata è un altro passo nella giusta direzione. Penso che la squadra stia migliorando di settimana in settimana. Le vittorie ti danno energia, e dobbiamo mantenerla. La sensazione in squadra è chiara: vogliamo continuare a spingere, e lo si è visto anche oggi".