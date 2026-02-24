Newcastle-Qarabag, al 45' il risultato è di 2-0. Primo sigillo in Champions per Tonali

Dopo la vittoria per 6-1 nel match d'andata il match di ritorno dei playoff di Champions League fra Newcastle e Qarabag aveva poco da raccontare in chiave qualificazione.

Il valore del match al St. James' Park si è ulteriormente abbassato dopo che al 6' la formazione di Eddie Howe era già sul 2-0 grazie alle reti di Sandro Tonali (primo centro in carriera nella massima competizione europea per club) e Joelinton.

Squadre che vanno, dunque, al riposo sul punteggio complessivo di 8-1 per i Magpies.

Ricordiamo che, secondo il tabellone già parzialmente stilato, agli ottavi di finale il Newcastle potrebbe trovarsi di fronte una fra Barcellona e Chelsea.

Newcastle-Qarabag 2-0 (andata 6-1)

Marcatori: 4' Tonali, 6' Joelinton

Newcastle (4-2-3-1): Ramsdale; Trippier, Botman, Burn, A. Murphy; Joelinton, Tonali; Barnes, Woltemade, J. Murphy; Osula. Allenatore: Howe

Qarabag (3-4-2-1): Kochalski; Silva, B. Huseynov, Medina; Dani Bolt, Pedro Bicalho, Jankovic, Cafarguliyev; Montiel, Zoubir; Duran. Allenatore: Gurbanov.