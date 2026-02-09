Newcastle, Howe va via? Lui: "Lascerei il posto ad un altro se non fossi più l'uomo giusto"

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:02
Eddie Howe non ha usato mezzi termini e al contempo non intende gettare la spugna. Il periodo recente del Newcastle non è dei più rosei: la squadra è stata fischiata abbondantemente nel weekend dopo la pesante sconfitta casalinga per 3-2 contro il Brentford al St James' Park. Il tecnico dei Magpies, apparso abbattuto nel post-partita, aveva ammesso di "non stare svolgendo il proprio lavoro abbastanza bene al momento", con la squadra scivolata al 12° posto in Premier League.

A due giorni di distanza, però, ha risposto ai giornalisti in conferenza stampa ribadendo la sua volontà di proseguire sulla panchina del Newcastle. Al netto degli ostacoli sul suo cammino e della posizione critica in campionato: "Se sono seduto qui è proprio per questo", ha dichiarato alla vigilia del match di domani contro il Tottenham. "Se avessi dei dubbi, non sarei qui, perché il club è la cosa più importante. Non ho mai messo me stesso davanti alla società. Se non pensassi di essere l'uomo giusto per far crescere la squadra e di non poter dare ai giocatori ciò di cui hanno bisogno, allora farei un passo indietro e lascerei il posto a qualcun altro".

Il Newcastle ha vinto solo una delle ultime 8 partite tra tutte le competizioni, ma Howe - secondo quanto riferito dalla BBC - conserva la fiducia della dirigenza. Il suo impatto dal 2021 è stato impressionante, battendo il Liverpool nella finale di Carabao Cup lo scorso anno e portando il club in Champions League per due volte. Mentre questa stagione è in corsa per l'accesso agli ottavi di Champions League, anche se prima dovrà superare il Qarabag ai playoff. Sabato invece il quarto turno di FA Cup con l'Aston Villa.

